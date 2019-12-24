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Adana'da "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

Adana'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

24.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:12 Adana'da
'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Ulu Cami'deki yarışmada katılımcılar, dinleyicilerin beğenisini kazanmak için ter döktü. Uluslararası Öğrenci Derneği'nin Adana İnsani Yardım Derneği ile birlikte düzenlediği yarışmada birinci Mohammad Mugniul Hasan ( ) ikinci Husam Alnaffar ( ) üçüncü Ahmed Adel (Mısır) oldu.

Yarışma sonrası Çukurova Enternasyonal Kitap Kafe'de dereceye girenler için ödül töreni gerçekleştirildi. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye de 300 TL para ödülü verildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. - ADANA

Bangladeş, Filistin, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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