Adana'da Kurban Bayramı manzaraları (2)

KOYUNLARI MOTOSİKLETLE TAŞIDILAR

Adana'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde bazı vatandaşların satın aldıkları kurbanlıkları evlerine götürürken taşıma yöntemleri, ilginç görüntüler oluşturdu. Bir kişinin, motosikletinde kucağına aldığı koyunla trafikte ilerlediği görüldü. Başka bir kişinin ise motosikletinin sepetine koyduğu koyunu bir eliyle tutarak ilerlemesi, dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

BOŞ BULDUKLARI YERDE KURBAN KESTİLER

Halk sağlığını ve çevreyi düşünmeyen çok sayıda vatandaş, kaldırımların yanı sıra parklarda, sulama kanalı çevrelerinde kurbanlıklarını kesti. Bazı vatandaşlar kanalların demir korkuluklarında ve ağaçlarında kurbanlıklarının derilerini yüzdü. Ortaya çıkan çirkin görüntüler, tepkiye neden oldu.