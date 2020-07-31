Adana'da Kurban Bayramı namazı
Sabancı Merkez Camisinin dış görüntüsü Camiye gelen vatandaşlardan görüntü Yüreğir Belediyesi tarafından maske, seccade ve dezenfektan verilmesi Camide saf tutan vatandaşların görüntüsü Bayram namazının kılınması Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda...
31.07.2020 07:14 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:50
Sabancı Merkez Camisinin dış görüntüsü
Camiye gelen vatandaşlardan görüntü
Yüreğir Belediyesi tarafından maske, seccade ve dezenfektan verilmesi
Camide saf tutan vatandaşların görüntüsü
Bayram namazının kılınması Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, belirlenen hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.
Yüreğir Belediyesi tarafından cami girişinde vatandaşlara maske, seccade ve dezenfektan verildi.
Türk Kızılay Adana Şubesi de vatandaşlara lokum ikram etti.
Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "amin" dedi.
Vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.
Kaynak: AA