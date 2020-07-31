Adana'da Kurban Bayramı namazı

Sabancı Merkez Camisinin dış görüntüsü Camiye gelen vatandaşlardan görüntü Yüreğir Belediyesi tarafından maske, seccade ve dezenfektan verilmesi Camide saf tutan vatandaşların görüntüsü Bayram namazının kılınması Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda...

31.07.2020 07:14 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:50

Sabancı Merkez Camisinin dış görüntüsü

Camiye gelen vatandaşlardan görüntü

Yüreğir Belediyesi tarafından maske, seccade ve dezenfektan verilmesi

Camide saf tutan vatandaşların görüntüsü

Bayram namazının kılınması Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, belirlenen hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Yüreğir Belediyesi tarafından cami girişinde vatandaşlara maske, seccade ve dezenfektan verildi.

Türk Kızılay Adana Şubesi de vatandaşlara lokum ikram etti.

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "amin" dedi.

Vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Adana’da Kurban Bayramı namazı

Kaynak: AA

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