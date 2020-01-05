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Adana'da kurtuluş coşkusu

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

05.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:55 Adana'da kurtuluş coşkusu

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın anıta çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan kutlama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Başkan Karalar, "5 Ocak, Adana'nın gurur günü. Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep kadar bir unvan almayı hak etmiştir. Umarım çok kısa sürede buna sahip olur" dedi.

Konuşmaların ardından Adana Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığı'ndan alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etti, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler sunuldu. Etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konseriyle son buldu.



Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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