Haberler » Güncel » Haber

Adana'da kuyumcudan hırsızlık kamerada

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir kuyumcudan altın yüzük çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

18.09.2019 10:16Adana'da kuyumcudan hırsızlık kamerada
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir kuyumcudan altın yüzük çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı.
Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası görüntüsünden biri kadın iki kişinin kuyumcuyu oyaladığını, başka bir kadının da tabladaki altın yüzüklerden birini alıp cebine koyduğunu fark etti.
Şüphelilerin olayın ardından bir otomobille bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Polis, aracın plakasından adreslerine ulaştığı Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve kızının arkadaşı Şeyhmus G'yi (26) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:23 SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti
12:23 Tuzla'daki yangından canlı yayındayız
12:23 Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
12:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin...
12:22 Eski Yargıtay üyesine hapis
12:22 Sason Kaymakamı Özadalı, yaralıları ziyaret etti
12:22 ASÜ'nün ihtisaslaşmaya dair projesine AHİKA'dan destek