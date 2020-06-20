Adana'da LGS heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

20.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:11
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Adana'da öğrenciler, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi
Öğrenciler için okul girişine el dezenfektanı konuldu, maske dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sınav salonlarına alındı.
Okul dışında sosyal mesafe kurallarına uymayan ailelere polis ekiplerince uyarılarda bulunuldu.
Kentte, 374 okulda 51 bin 393 öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Adana’da LGS heyecanı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Adana, MEB, LGS, Güncel, Haber

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