Adana'da Marketten Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Adana'da bir marketin manav bölümünden meyve ve sebze hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde market işleten Abdülkadir Gökçe, iş yerinin önündeki manav bölümüne gelen bir kadının patlıcan, soğan, sarımsak ve kavun aldıktan sonra kaçtığını fark etti.
İş yeri sahibi, şüpheli kadını kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakaladı.
Gökçe'nin şikayetçi olması üzerine şüpheli Z.T. (54) gözaltına alındı.
Zanlının, manavdan ürünleri alarak kaçması ve iş yeri sahibince yakalanarak tekrar markete getirilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Gökçe, Adana, Güncel
Kaynak: AA