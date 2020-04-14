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Adana'da martta 404 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana'da polis ve jandarma ekiplerince martta gerçekleştirilen denetimlerde 404 sürücünün ehliyetine el konuldu.

14.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:20
Adana'da martta 404 sürücünün ehliyetine el konuldu
Adana 'da polis ve jandarma ekiplerince martta gerçekleştirilen denetimlerde 404 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince martta gerçekleştirilen denetimlerde 213 bin 841 araç kontrol edildi.
Denetimlerde, kusurları nedeniyle 2 bin 258 araç trafikten men edildi, 404 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Alınan tüm önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 775 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 521 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Polis, Adana, Güncel
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