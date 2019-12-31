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Adana'da maskot polisle yılbaşı alışverişine çıkanlara hırsızlık uyarısı

Adana maskot polisin de yer aldığı ekip, yılbaşı alışverişine çıkanlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

31.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:00 Adana'da maskot polisle yılbaşı alışverişine çıkanlara hırsızlık uyarısı
maskot polisin de yer aldığı ekip, yılbaşı alışverişine çıkanlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çarşı ve pazarda hırsızlık olaylarına karşı halkı bilgilendirmek için çalışma başlattı.
Maskot polisin de yer aldığı ekip, vatandaşlarla yüz yüze görüşüp alışveriş sırasında değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları konusunda uyardı.
Ekip, kalabalık yerlerde yaşanabilecek "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık konusunda da vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Esnafı da ziyaret eden ekip, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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