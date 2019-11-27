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Adana'da merkezli 3 ilde fetö operasyonu 23 gözaltı kararı

ADANA merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

27.11.2019 07:49 | Son Güncelleme: 27.11.2019 07:50
ADANA merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana, İstanbul ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.
Adana'da şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adana'da merkezli 3 ilde fetö operasyonu 23 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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