07.07.2019 18:00
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Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın (2)

Adana

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'da, Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'da, Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri de itfaiye ekiplerine TOMA ile su sıkarak, destek verdi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangında, alevlerin sardığı fabrika ile buraya komşu 3 iş yeri kül oldu. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Adana, Güncel

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