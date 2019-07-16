16.07.2019 00:25
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Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki V.Y, rahatsızlanması üzerine Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedaviye alınan V.Y, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen V.Y. kurtarılamadı. V.Y'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 4 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Yüreğir, Adana, Güncel

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