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Adana'da "Mevlana Haftası" etkinliği

Adana'da "Mevlana Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

22.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:00 Adana'da
'da "Mevlana Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mevlana Haftası kapsamında bir AVM'de düzenlenen programda Balmumu Heykel Müzesi'nde yer alan Mevlana'nın bal mumu heykeli sergilendi.
Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar, Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi ve tasavvuf hakkındaki bilgileri izleyicilerle paylaştı.
Coşar, Mevlana'nın hayatı boyunca hoşgörüyü, barışı ve sevgiyi anlattığını söyledi.
Mevlana'nın en ünlü olan eseri Mesnevi'nin en fazla yabancı dile çevrilen ikinci kitap olduğunu belirten Coşar, "Sergiyi çok anlamlı buldum. Bu etkinlik bana çok anlamlı geldi. İnsanların ahiret hayatına hizmet eden kişileri bir arada görmek maddi ve manevi tarafların hizmet eden insanları yer alması beni çok etkiledi." diye konuştu.
İstanbul Balmumu Heykel Müzesi Müdürü Jale Kuşhan da, "Mevlana'nın ölüm yıl dönümüyle anma töreni düzenledik. Anma töreni oldukça yoğun ilgi gördü. Biz de çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Haftası, İstanbul, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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