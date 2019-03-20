Adana'da Minibüs Devrildi: 19 Yaralı

Adana
'nın İmamoğlu
ilçesinde büyükşehir belediyesinin temel atma törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Adana Büyükşehir Belediyesinin Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temel atma törenine katılmak isteyenleri taşıyan Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı MHP
'nin seçim minibüsü, Çelikler mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 19 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma
ekipleri, kaza nedeniyle güzergahta önlem aldı.
MHP, İmamoğlu, Adana, Güncel
Kaynak: AA