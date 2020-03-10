Adana'da minibüs şoförünün cinayet zanlısı yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs sürücüsünü tabancayla öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.
10.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:12
Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs sürücüsünü tabancayla öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde iki gün önce 01 M 0459 plakalı minibüs sürücüsü Mehmet Soydan'ın tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
Polisler, zanlının olaydan sonra başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtığını daha sonra da Cemal Gürsel Caddesi'nde indiği belirledi.
Daha sonra bölgeyi araştıran ekipler şüpheliyi yakındaki bir parkta yakaladı.
Çelik yelek giydirilen zanlı Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zanlının, ifadesinde, maktul Soydan'ı amcasını öldürmek istediği iddiasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde iki gün önce 01 M 0459 plakalı minibüs sürücüsü Mehmet Soydan'ın tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
Polisler, zanlının olaydan sonra başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtığını daha sonra da Cemal Gürsel Caddesi'nde indiği belirledi.
Daha sonra bölgeyi araştıran ekipler şüpheliyi yakındaki bir parkta yakaladı.
Çelik yelek giydirilen zanlı Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zanlının, ifadesinde, maktul Soydan'ı amcasını öldürmek istediği iddiasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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