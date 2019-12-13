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Adana'da, minibüsten gümrük kaçağı cep telefonu ekranları çıktı

Adana'da polis ekiplerinin şüphelenip durdurduğu minibüste gümrük kaçağı 434 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

13.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:12Adana'da, minibüsten gümrük kaçağı cep telefonu ekranları çıktı
'da polis ekiplerinin şüphelenip durdurduğu minibüste gümrük kaçağı 434 cep telefonu ekranı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi girişinde yaptıkları denetimde, durumundan şüphelendiği 68 BF 066 plakalı minibüsü durdurdu.
Ekip, araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 434 cep telefonu ekranı buldu.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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