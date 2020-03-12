Adana'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
12.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:36
Adana 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Oktay U. (59) idaresindeki 01 GD 895 plakalı minibüs, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Kutbettin Elçi'ye (47) çarptı.
Elçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Oktay U. (59) idaresindeki 01 GD 895 plakalı minibüs, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Kutbettin Elçi'ye (47) çarptı.
Elçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı