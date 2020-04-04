Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da Mısır Çarşısı korona virüs nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Adana'da insan yoğunluğunun en çok olduğu yerlerden birisi olan Mısır Çarşısı olarak bilinen çarşı korona virüs nedeniyle 15 gün geçici olarak kapatıldı.

04.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:22
Adana'da Mısır Çarşısı korona virüs nedeniyle geçici olarak kapatıldı
Adana 'da insan yoğunluğunun en çok olduğu yerlerden birisi olan Mısır Çarşısı olarak bilinen çarşı korona virüs nedeniyle 15 gün geçici olarak kapatıldı.

Korona virüsle mücadelede yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İl Pandemi Kurulu tarafından insan yoğunluğunun kentte en çok olduğu noktalardan birisi olan Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı olarak bilinen çarşı 15 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

Adana Valiliği'nde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren ve Mısır Çarşısı olarak bilinen yere vatandaşlarımızın yoğun olarak giriş çıkış yapmaları ve toplu halde bulunmaları nedeniyle korona virüs (Covid-19) salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek adına 5 Nisan 2020 günü saat 24: 00'ten itibaren 15 gün süreyle kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adana'da Mısır Çarşısı korona virüs nedeniyle geçici olarak kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye’de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Yasin’den güzel haberler var Haberler
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var

Son Dakika Güncel Haberleri

21:56: Umre için biriktirdiği altınları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 21:56: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk... - Haber 21:56: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:55: Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 500'ü geçti - Haber 21:54: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:24: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Haber 21:01: Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı - Haber 20:58: Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı - Haber 20:21: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin