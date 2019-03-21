Adana'da "Mobil Eğitim Merkezi" Açıldı

Çukurova
Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan "Toroslar
EDAŞ Mobil Eğitim Merkezi" açıldı. Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, "Mobil Eğitim Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, mobil tırın önemli bir proje olduğunu, öğrencilerin derslik ve laboratuvar dışında farklı bir ortamda, alanı ile ilgili yeni bilgi ve becerileri kavramasına da imkan sunacağını dile getirdi.
Yükselen değerin uygulamaya dayalı eğitim olduğunu belirten Demirtaş, proje sayesinde sektörün gelecekte insan kaynağını oluşturacak bireylerine dokunup onlarda farkındalık oluşturacağını ifade etti.
Demirtaş, merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, Mobil Eğitim Merkezi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Açılışa, Toroslar TEDAŞ yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
Mahmut Demirtaş, Çukurova, Toroslar, Adana, Güncel
Kaynak: AA