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Adana'da modern hayvan barınağı

Adana'da modern hayvan barınağıAdana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla sürdürülen yeni ve modern hayvan barınağında sona gelindi.

04.11.2019 15:15
Adana'da modern hayvan barınağı
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla sürdürülen yeni ve modern hayvan barınağında sona gelindi. Yeni modern barınağın devreye girmesiyle sokak hayvanlarına daha iyi bir tedavi ve yaşam ortamı sağlanacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşların 153 hattı üzerinden yaptığı ihbar ve rutin kontroller sırasında yaralı ve acil hastalığı olan sokak hayvanları ekipler tarafından toplanarak hayvan barınağına getirilerek burada tıbbi müdahalesi yapılan hayvanların iyileşme süreci deneyimli ekipler tarafından izleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından ise hayvanlar tekrar doğal hayata bırakılıyor. Doğal hayatta yaşama olanağı olmayan hayvanlar ise hayatlarının geri kalanını hayvan barınağında geçiriyor. Sokak hayvanlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı barınakta hayvanlar ameliyat edilerek eski sağlıklarına kavuşturuluyor.
YENİ BARINAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Adana Büyükşehir Belediyesi, 117 dönüm arazi üzerine kurulu, tamamlandığında Türkiye'nin en modern hayvan barınaklarından biri olacak tesis için çalışmalarına hız verdi. İçerisinde kedi ve köpek evi, ameliyathane, klinik, aşılama, kısırlaştırma, at ve eşekler için haralar, mutfak, soğuk hava deposu, kafeterya, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağının hizmete girmesi ile birlikte sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda yaşamını sürdürecek.
Adana'da modern hayvan barınağı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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