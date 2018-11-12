Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adana
'da motosikletin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Serdar Kale
yönetimindeki 01 DDT 48 plakalı motosiklet, merkez Yüreğir
ilçesi Kozan
Caddesi'nde, yoldan karşıya geçmeye çalışan Mithat Azgın'a çarptı.
Kazada yaralanan Azgın ve motosikletteki Seçil Kale, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan bir yaşındaki Ceren Kale, ambulansta kontrolden geçirilerek babası Serdar Kale'ye teslim edildi.
Yüreğir,Kale,Adana
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:45