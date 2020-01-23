Haberler » Güncel » Adana'da motosiklet sürücülerine 164 bin lira ceza - Haber

Adana'da motosiklet sürücülerine 164 bin lira ceza

ADANA'da yapılan uygulamada evrakı eksik olan 41 motosiklet trafikten men edilirken, 219 sürücüye ise 164 bin 231 lira idari para cezası kesildi.

23.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:42Adana'da motosiklet sürücülerine 164 bin lira ceza

ADANA'da yapılan uygulamada evrakı eksik olan 41 motosiklet trafikten men edilirken, 219 sürücüye ise 164 bin 231 lira idari para cezası kesildi.

Kent genelinde 38 noktada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik, Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Denetimlerde 783 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. 219 motosiklet sürücüsüne 164 bin 231 lira ceza yazıldı. 41 motosiklet ise eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. Trafik ekibi, sürücüleri kask takmaları konusunda da uyardı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43  Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencileri Hava Şehitliği'ni ziyaret etti
13:42  Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (3)
13:42  İzmir'de yaşayan Çanakkalelilerden Ankara'ya çıkarma
13:42  Depodaki yangında dumanın apartmana yayılmasından 10 kişi etkilendi
13:40  Tomris Hatun'un hayatı sinemaseverlerle buluşuyor
23.01.2020 13:43:54