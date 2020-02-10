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Adana'da motosiklet uygulaması

Adana'da çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için yapılan uygulamada, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.

10.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:46Adana'da motosiklet uygulaması
'da çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için yapılan uygulamada, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda ilçesinde motosiklet, bisiklet ve mobilet hırsızlıklarının ve kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçilmesi için uygulama yapıldı. Ekipler, yaptığı uygulamada, 421 şahsın Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaparken,2'si ilamatlı olmak üzere 4 aranan şahsı yakaladı.

108 araç, 300 motosikletin yapılan sorgusunda ise şase ve motor numarası kazınmış 1, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirilirken 2'si yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Zafer Aktaş, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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