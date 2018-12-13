Adana'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 3 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:12



13 Aralık 2018 Perşembe 17:12

Adana'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda, Ahmet Küpeli'nin kullandığı 29 DH 084 plakalı motorsiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Soydaş'a çarptı.Kazada Soydaş ile savrulan motosikletin sürücüsü Küpeli ve araçta yolcu olan Malik Şahin yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Küpeli'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.