Adana'da Motosikletiyle Sulama Kanalına Düşen Kişi Öldü

Adana
'nın merkez Yüreğir
ilçesinde, motosikletiyle sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Danişment Mahallesi'nde, motosikletli bir kişinin direksiyon hakimiyetini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri, sulama kanalında yaptıkları aramayla kanala düşen kişiyi çıkarttı.
Sağlık ekipleri, ismi Müslüm Buzkiz olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Buzkiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
İtfaiye, Yüreğir, Adana, Güncel
Kaynak: AA