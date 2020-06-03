Adana'da müebbet hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı

Adana'da, bir besicinin otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan kadın, saklandığı evde yakalandı.

03.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:05
Adana'da, bir besicinin otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan kadın, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart 2015'te besici Mehmet Nuri Delibaş'ın cesedinin bir otomobilin bagajında bulunmasıyla ilgili Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4 ay önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar duruşmasına katılmayan tutuksuz sanık Hanife İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, firari hükümlü kadının merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekip, hükümlüyü 6 yaşındaki kızıyla kaldığı evde yakaladı.
Hanife İ, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hayvan alım satımı yapan besici Mehmet Nuri Delibaş, merkez Sarıçam ilçesi Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Deliçay mevkisinde 5 yıl önce park halindeki otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Delibaş'ı öldürdükleri iddiasıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar Ali Ö, Vakıf Reşit E, Halil Y, Ayşe Ö. ve Hanife İ'ye müebbet hapis cezası verilmişti. Diğer sanık F.K. de 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, firari babası Melik K'nin ise dava dosyasının ayrılmasına hükmedilmişti.
Karar duruşmasına katılmayan Hanife İ'nin tutuklanması için hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Adana’da müebbet hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Hanife, Adana, Güncel, Haber

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