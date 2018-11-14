Adana'da Mülteci ve Sığınmacı Konulu Çalıştay Düzenlendi

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:17



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:17

Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından, "Mülteci, Sığınmacı ve İhtiyaç Sahibi Yerel Halkın Geçim Kaynaklarının Geliştirilebilmesi Çalıştayı" düzenlendi.Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kentte bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en çok mülteci barındıran ülke olduğunu söyledi.Türk milletinin gelen insanları bağrına bastığını ifade eden Kan, çalıştayla mevcut durumun ortaya konulacağını çıkan sonuçla bir çalışma yapılacağını kaydetti.Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, savaş nedeniyle birçok insanın evlerini, yurtlarını terk ettiğini hatırlattı.Birçok Suriyeli ve Iraklı'nın Türkiye'ye geldiğini ifade eden Saygılı, bütün gelenlere misafirperverlikle kucak açıldığını kaydetti.Gelen misafirlerin artık bir meslek ediniyor olması gerektiğini dile getiren Saygılı, sanayi odaları veya İŞKUR gibi birçok kurumla işbirliği yaparak bu konuda önemli adımlar attıklarını söyledi.Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş'ün yaptığı, Adana Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Velican Doğru, Adana Büyükşehir Belediyesi Göç ve Göçmen İşleri Müdürü Sait Altıparmak, Çukurova Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi İlke Şanlıer Yüksel'in konuşmacı olarak katıldığı Geçici Korumalıların Mevcut Durumları ve Olası Uyum Süreçleri konulu oturum gerçekleştirildi.