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Adana'da müstakil ev yangında küle döndü

ADANA'nın Kozan ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında küle döndü.

13.12.2019 05:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 05:51Adana'da müstakil ev yangında küle döndü

ADANA'nın ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında küle döndü.

Kozan ilçesinde Şevkiye Mahallesi Candan Sokak'ta İlhan Kurt'a (39) ait tek katlı müstakil evde sabaha karşı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Evde yalnız yaşayan Kurt ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ev küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.



İtfaiye, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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