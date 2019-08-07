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Adana'da müze duvarının çökmesiyle ilgili dava açıldı

Adana'da, müzenin çevre duvarının çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü 5 işçinin de yaralandığı olayla ilgili dava açıldı.

07.08.2019 16:58 Adana'da müze duvarının çökmesiyle ilgili dava açıldı
Adana'da, müzenin çevre duvarının çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü 5 işçinin de yaralandığı olayla ilgili dava açıldı.
Adana Yeni Müze Kompleksi'nin 14 Şubat'ta çevre duvarı inşaatının çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı, iş veren vekili ve şirket yetkilisi M.B. ile şantiye sorumlusu Ö.Ş. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırladı.
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.
Savcı, tutuksuz her iki sanığın da 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.
İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verildi.
Raporda, meydana gelen olayın bir iş kazası niteliğinde olduğu belirtildi. Raporda, kazanın oluşumunda, duvarın devrilme ve yıkılma riskine karşı çalışanların sağlık ve güvenliği için gerekli önlemleri ve güvenlik tedbirlerini almadıkları iddiasıyla sanıkların asli kusurlu oldukları, işçilerinin ise kusurunun olmadığına dikkati çekildi.
Sanıklar önümüzdeki ay yargılanmaya başlayacak.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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