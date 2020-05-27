Adana'da narkotik operasyonu 7 gözaltı

Adana'da narkotik operasyonu: 7 gözaltıADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

27.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:04
Adana'da narkotik operasyonu: 7 gözaltı
ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Oktay Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti. Önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda, 21 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, bin adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 550 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili Ramazan A. (24), Adil T. (35), Ali E. (41), Emrah S. (40), Fırat D. (39), Halil A. (34) ve Oktay Y. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilere ise ev hapsi cezası verildi. Adana’da narkotik operasyonu 7 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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