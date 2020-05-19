Adana'da narkotik ve "abart egzoz" uygulaması

Adana'da polis ekiplerince narkotik ve "abart egzoz" uygulaması yapıldı.

Adana'da narkotik ve
19.05.2020 02:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:36
Adana'da polis ekiplerince narkotik ve "abart egzoz" uygulaması yapıldı.
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa, Uçak, Yeşiloba, Onur ve Ova Mahallesi'ndeki 34 noktada şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
Ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptıkları denetimlerde bin 556 kişi ve 897 araç sorgulandı.
Sürücülerin, yolcuların ve şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) da kontrol eden ekipler, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişiye işlem uyguladı.
Ekipler, 16 araç sürücüsüne toplam 27 bin 347 lira para cezası yazdı, 4 aracı da eksikleri nedeniyle trafikten men etti.
Uygulamada, 8 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 0.87 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz maddesi elde edilirken, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan, narkotik ekiplerinin Meydan Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmasında 3 şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Turgut Özal Bulvarı ve Kenan Evren Bulvarı'nda egzozlarından yüksek ses çıkan araçlara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada, "abart egzoz" olarak tabir edilen aşırı ses ve gürültü çıkaran toplam 105 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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