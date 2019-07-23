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Adana'da nehirde kadın cesedi bulundu

Adana'da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu.

23.07.2019 08:48 Adana'da nehirde kadın cesedi bulundu
Adana'da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu. Yürüyüş parkurundaki vatandaşlar, spor yapmayı bırakıp merakla su içerisindeki cesedi izledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinde S.D.'ye (51) ait kimlik bulundu. Sualtı polisi ise kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yürüyüş parkurundaki vatandaşlar merakla su içerisinde bulunan cesedi izlemesi dikkat çekti. - ADANA

Seyhan, Sabah, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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