Adana'da nişasta fabrikasında büyük yangın
Adana'nın Sarıçam ilçesinde nişasta fabrikasında büyük bir yangın çıktı.
28.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:40
Yangın, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nişasta fabrikasında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında büyük maddi hasar oluşurken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Haber