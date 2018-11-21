Adana
'da Öğrenci Pansiyonunda Yangın
ADANA - Adana'nın Feke
ilçesinde bir öğrenci pansiyonunda yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ve 170 öğrenci kapasiteli Şehit Koray Anadolu Lisesi
Öğrenci Pansiyonu'nun en üst katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederek, alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İtfaiye,Feke,Adana
21 Kasım 2018 Çarşamba 23:00