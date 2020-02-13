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Adana'da öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

Adana'da polis, öğrencileri güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

13.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:54Adana'da öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi
'da polis, öğrencileri güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi'nde öğrencilere "teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı" konusunda eğitim verdi.
"Sosyal medyada her gördüğün doğru değildir, inanma." sloganıyla düzenlenen eğitimlerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığının belirtileri, bağımlılık süreci, teknoloji ile ilişkinin nasıl kurulacağı ve bağımlılıktan kurtulmak için neler yapılacağı anlatıldı.
Eğitimlerin süreceği bildirildi.

Meydan Mahallesi, Anadolu Lisesi, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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