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Adana'da öğretmenler, uzaktan eğitimde öğrencileri yalnız bırakmıyor

ADANA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenler, uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında tüm sınıf seviyeleri için ayrı ayrı çalışma grubu oluşturup, gerçekleştirdikleri canlı ders bağlantılarıyla öğrencileri yalnız bırakmıyor.

03.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:39
Adana'da öğretmenler, uzaktan eğitimde öğrencileri yalnız bırakmıyor

ADANA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenler, uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında tüm sınıf seviyeleri için ayrı ayrı çalışma grubu oluşturup, gerçekleştirdikleri canlı ders bağlantılarıyla öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesiyle Adana 'daki öğretmenler de öğrencilerine destek olmak amacıyla kendi imkanlarıyla uzaktan eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu zorlu süreçte öğrencilerini yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımı ve gençlerimizin eğitimi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Özellikle koronavirüsle mücadelede çok hızlı bir şekilde alt yapı çalışmalarını gerçekleştirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve öğretimden geri kalmamaları adına önemli hamleler yapıldı. Tüm bunlara ek olarak ilimizde uzaktan eğitim faaliyeti gerçekleştiren öğretmenlerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın örneğini sergilemektedirler. Onları bu çabalarından ötürü kutluyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Adana'da öğretmenler, uzaktan eğitimde öğrencileri yalnız bırakmıyor - Haberler

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