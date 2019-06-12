Adana'da okul çevrelerine denetim

Adana
'da polis, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
, gençlerin ve çocukların zararlı faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda tamamlanması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.
Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şubeleri de katıldı.
Ekiplerce, okul çevrelerindeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan dükkanlar, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.
Öte yandan, okul servis araçları Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında incelendi.
Kaynak: AAEmniyet Müdürlüğü
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