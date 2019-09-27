Haberler » Güncel » Haber

Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

27.09.2019 10:03Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı
ADANA'nın Feke ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
Feke ilçesi Belenköy Mahallesi yakınlarında İbrahim Gür yönetimindeki 01 EJ 418 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 6 öğrenci, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



İbrahim Gür, Feke, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:59 Adana kamyonet duvara çarptı 3 ölü, 1 yaralı
11:59 Afyonkarahisar guava meyvesinden sirke üretiyor
11:59 Fuat oktay ilk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık 2
11:59 Stena bulk ceo'su hanell stena ımpero gemimiz serbest bırakıldı
11:59 Çorum kalesi, 'kale kondu'lara teslim
11:59 Ayı, kule görevlileri ile 'arkadaş' oldu
11:59 Beşiktaş'ta bir binanın balkonu çöktü