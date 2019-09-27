Haberler » Güncel » Haber

Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

27.09.2019 11:02Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı
Adana'nın Feke ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
İbrahim Gür'ün (44) kullandığı 01 EJ 418 plakalı öğrenci servis minibüsü, Belenköy Mahallesi Eğridere mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Aynur S. (13), Barış G. (11), Enes S. (9), Emine S. (5), Asya Ş. (7) ve Kerem Ş. (5) Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, AA muhabirine, öğrenci servisinde 8 öğrencinin olduğunu söyledi.
Doğan, kazada 6 öğrencinin hafif yaralandığını, çocukların tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İbrahim Gür, Eğridere, Adana, Feke, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:50 Diyarbakır'da yaralı baykuşa polis sahip çıktı
13:50 Nijerya'da mayın patlaması sonucu 7 kişi öldü
13:50 Mahruki, Büyükçekmece'de okurlarıyla buluştu
13:49 Cinayet büro amirliğinden, akademisyenliğe
13:48 Bursa'da tarihi eser ve kaçak kazı operasyonu
13:48 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
13:48 Akşehir'de pedallar kitap için döndü