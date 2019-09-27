Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

Adana
'nın Feke
ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
İbrahim Gür'ün (44) kullandığı 01 EJ 418 plakalı öğrenci servis minibüsü, Belenköy Mahallesi Eğridere
mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Aynur S. (13), Barış G. (11), Enes S. (9), Emine S. (5), Asya Ş. (7) ve Kerem Ş. (5) Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, AA muhabirine, öğrenci servisinde 8 öğrencinin olduğunu söyledi.
Doğan, kazada 6 öğrencinin hafif yaralandığını, çocukların tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını kaydetti.