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Adana'da okullar tatil edildi! 24 Aralık Salı Adana'da eğitim öğretime ara verildi! Adana'da okullar kaç gün tatil?

Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada Adana'nın 4 merkez ilçeisnde eğitim öğretime ara verildi. 24 Aralık Salı günü eğitim öğretime ara verilen Adana'da vatandaşlar ve öğrenciler, Adana'da okullar kaç gün tatil, Adana'da okullar tatil mi, Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil sorularını sormaya başladı.

24.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:32 Adana'da okullar tatil edildi! 24 Aralık Salı Adana'da eğitim öğretime ara verildi! Adana'da okullar kaç gün tatil?

Valisi tarafından yapılan açıklama ile Adana'nın merkez ilçelerinde hava muhalefeti nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Peki Adana'nın hangi ilçelerinde okullar tatil oldu? Adana'da okullar kaç gün tatil? 24 Salı Adana'da eğitim öğretime ara verildi!

ADANA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ AÇIKLADI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklama ile Adana merkez ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Demirtaş "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı, değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için tedbir almak amacıyla 4 merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engeli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaktır

ADANA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Adana'da Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.


Mahmut Demirtaş, Aralık, Adana, Gündem, Güncel

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