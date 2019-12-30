Adana'da okullar tatil mi? 30 Aralık Adana okullar tatil mi?

Adana Valiliği sosyal medya hesabından vatandaşalar duyuru yayınladı. Duyuruda meteoroloji verilerine dayanarak hala durumu hakkında uyarılar yapılırken vatandaşalar uyarılar yapıldı. Peki Adana Valili tatil açıklaması yaptı mı? Adana Valiliği duyurusunda hangi konulara yer verdi. İşte Adana Valiliği duyurusu…

ADANA VALİLİĞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU?

Adana Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre ilimiz bu gece saatlerinde başlayan sağanak yağışların yarın da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek muhtemel sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi durumlarda vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması için dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır." Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Adana Valiliği 30 Aralık duyuru

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana Valiliği duyurusu sonrası Adana'da okullar tatil mi sorusu akıllara gelirken, yapılan duyuruda Adana okulların tatil olup olmadığı konsunda bilgi yer almadı.