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Adana'da okullar yarın da tatil

Adana'da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.

24.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:44 Adana'da okullar yarın da tatil
'da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve 'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin aynı tarihlerde izinli sayılacaklarını kaydetti. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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