Adana'da Okullararası Yıldızlar Tenisi İl Birinciliği

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Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldızlar Tenis İl Birinciliği" tamamlandı.Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) tesislerinde 5 gün süren "Okullararası Yıldızlar Tenis Müsabakaları"na 14 okuldan toplam 56 kız ve erkek sporcu katıldı.Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren okullar şunlar:Kızlar: 1. TED Koleji, 2. Final Okulları, 3. Adana Koleji, 4. Kılıçarslan OrtaokuluErkekler: 1. Adana Koleji, 2. Kılıçarslan Ortaokulu, 3. Mektebim Okulları, 4. Final OkullarıKarşılaşmalar sonundan dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını ATDSK Kulüp Başkanı Ali Refah Keskin, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Okul Sporları İl Temsilcisi Hamit Şentürk, Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ferudun Açan ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi. - ADANA