Adana'da Öldürmeye Teşebbüs Davası

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:53



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:53

Adana'da üvey babalarını bıçakla öldürmeye teşebbüs, erkek kardeşlerini de yaraladıkları iddia edilen biri kız 2 kardeşin yargılanmasına başlandı.Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fadime K, üvey ağabeyi Gani Y, üvey babaları Mehmet T, yaralanan kardeşleri Vural K. ve anneleri Elif Y. ile sanıkların avukatları katıldı.Mahkeme başkanı, sanıklara suçlarını hatırlatarak kendilerini savunmalarını istedi.Öldürülmek istenen Mehmet T. ise sanıklardan şikayetçi oldu.Mahkeme heyeti, 2 kardeşin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.OlayDenizli Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta Fadime K. ve üvey ağabeyi Gani Y, annelerinin oturduğu eve giderek tuvalette bulunan üvey babaları Mehmet T'yı iddiaya göre bıçakla öldürmeye kalkışmış, kendilerine engel olmak isteyen kardeşleri Vural K'yı da yaralamışlardı.