18 Mart 2019, 10:19
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Uçan Adanalı! Ölümü Göze Alıp Seyhan Nehri'ne Atladılar

Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı Adana'da tehlikeye aldırış etmeyen bir grup genç, Seyhan Nehri'ne atlayarak serinledi.

Adana'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

İlkbaharın gelmesiyle yurdun bazı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, hava sıcaklığı Adana'da 20 dereceye ulaştı. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kendilerini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı.

SUYUN SOĞUK OLMADIĞINI BELİRTTİLER

Nehir suyunun soğuk olmadığını öne süren gençler, yüzme bildikleri için boğulma tehlikesi de yaşamadıklarını söyledi.

İşte Adana'da çekilen o görüntüler;

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (3)
MEMLEKET HASRETİ: Çok özledim seni be los adanos gözümde tütüyorsun
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OBJEKTİF: çıkar ölüm haberleri yakında . hep sorumsuz ve kendini bilmez insanlar bu tarz davranışlarda bulunuyorlar.. ülkem adına üzülüyorum
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ÜZÜMCÜ: bu atlayanlar keko bişey olmaz
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