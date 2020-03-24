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Adana'da otel görevlisini gasbeden iki zanlı tutuklandı

Adana'da bir otel görevlisini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

24.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:08
Adana'da otel görevlisini gasbeden iki zanlı tutuklandı
Adana 'da bir otel görevlisini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, V.Y. (38) ve sahte kimlik taşıyan cezaevi firarisi E.B. (24), merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde kaldıkları otelin görevlisi Y.E.A'yı aralarında çıkan tartışma sırasında darbetti.
Şüpheliler, Y.E.A'nın dizüstü bilgisayarını, 700 lirasını ve cep telefonunu gasbederek kaçtı.
Otele sahte kimlikle giriş yapan zanlılardan E.B'nin cezaevi firarisi olduğunu ve 6 hırsızlık suçundan arandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Uçak Mahallesi'nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Seyhan, Adana, Güncel

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