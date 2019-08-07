Haberler» Ekonomi» Haber

Adana'da otel işçilerinin grevi sona erdi

Adana'da Hak-İş'e bağlı Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçiler Sendikası'nın (OLEYİS) Adana HiltonSA Oteli arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ile oteldeki işçilerin başlattığı grev sonra erdi.

07.08.2019 17:59 Adana'da otel işçilerinin grevi sona erdi
Adana'da Hak-İş'e bağlı Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçiler Sendikası'nın (OLEYİS) Adana HiltonSA Oteli arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ile oteldeki işçilerin başlattığı grev sonra erdi.

Ücret artışı ve sosyal haklarda iyileştirme isteyen sendika ile işveren arasında Ocak ayında başlayan görüşmeler sonucunda talep edilen sözleşme kabul görmeyince işçiler, 25 Temmuz Perşembe günü otelin personel girişi önünde toplanarak grev başlatmıştı. İlgili sözleşmenin gerekli hukuki yollarla mücadelesinin verilmesi ve hem işçi hem de işverenin mağdur edilmemesi için OLEYİS, grevin sona erdirildiğini duyurdu. Otel işçilerinin 9 Ağustos Cuma sabahı, mesailerine başlayacağı öğrenildi. - ADANA

Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:24   PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.53 düştü, dolar 5.47 lirada
18:24   Piyasalarda gün sonu
18:19   AYTO'da Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları devam ediyor
18:18   Bakan Albayrak'tan ASO ve ATO ziyareti değerlendirmesi
18:16   Borsa günü düşüşle tamamladı
18:15   Borsa günü düşüşle tamamladı
18:12   Hüseyin Yıldırım: "Ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz"