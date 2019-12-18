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Adana'da oto kaporta dükkanında yangın

Adana'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

18.12.2019 04:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 05:16Adana'da oto kaporta dükkanında yangın
'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Sakarya Mahalllesi'ndeki bir oto kaporta dükkanında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere diğer iş yerlerine sıçramadan müdahale etti.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Dükkanın iç kısımlarını da kontrol eden ekipler, buradaki iki köpeğin telef olduğunu tespit etti.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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