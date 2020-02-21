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Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:02Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Demirtaş, Valilikte düzenlenen toplantıda, kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi hususunda yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere ilgililerle bir araya geldiklerini belirtti.
Toplantıda, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri, mevzuatın ön gördüğü sayıda şoförün araçlarda bulundurulması gibi konular değerlendirildi.

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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