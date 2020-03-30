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Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Adana Otogarı'nda kurulan izin komisyonu önünde yola çıkmak isteyen kişiler uzun kuyruklar oluşturdu.

30.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:41
Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Adana Otogarı'nda kurulan izin komisyonu önünde yola çıkmak isteyen kişiler uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferleri 28 Mart günü saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Kentler arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmaya başladı. Talebi uygun görülenler için kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenleniyor. Adana Otogarı'nda ise bugün izin almak isteyen birçok kişi otogarda kurulan komisyonun önünde uzun kuyruklar oluşturarak yolculukları için izin belgelerini tamamlamaya çalıştı.

YOĞUNLUK OLUYOR

Otogarda kurulan komisyonun önünde izin almak için birçok vatandaşın sıraya girdiğini söyleyen Adana Otogarı Derneği Başkan Yardımcısı Ali Aygırcı, alınan tedbir kararları sonrası otogarda firmaların sadece izinli yolcuları taşıdığını belirtti. Bazı insanların izin alamadığı için kendilerine tepki gösterdiğini dile getiren Aygırcı, "Sabırlı olmak gerekir. Burada tepki gösterenler oluyor. Ama sadece acil ve özel durumları olanlar izin alabiliyor" dedi.

Antalya'ya gitmek için izin kağıdı çıkardığını dile getiren Neriman Özkoç ise ikemetgahının Antalya'da olduğunu ve özel durumu olmasından dolayı izin alabildiğini söyledi. Sağlık personeli olduğunu ve görevi için Ankara'ya gideceğini belirten Semra Özdemir ise dilekçesini doldurarak komisyona başvuracağını ifade etti.  Adana'ya bal arılarına ilaç almak için geldiğini ve Mersin'e dönmesi gerektiğini dile getiren Emrullah Aydemir ise dilekçesini verdikten sonra izin çıkmasını bekleyeceğini kaydetti.

BİLET FİYATLARI ARTTI

Otobüs firması yetkilisi Cengiz Aydın ise yol izin belgesi olan kişiler için seferlerinin olduğunu belirtti. Birçok kişinin arayıp bilet sorduğunu ama izin kağıdı olmayan hiç kimseye bilet verilmediğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Cenaze ve benzeri özel durumlarda kişi ikametgahı olduğu kente izin kağıdı alarak gidebiliyor. Zaten sınırlı sayıda seferimiz var. 46 kişilik araçlarımız 23 kişi olduğunda sefere çıkıyor. Tabi bu sayı 23'ün altında kalsa bile gerekli izinleri alan yolcularımızı taşıyoruz. Bilet fiyatları haliyle 2 katı arttı. Örneğin İstanbul bileti fiyatı önceden 120-140 lira civarı iken şimdi ise bu rakam 240-280 liraya kadar çıktı. Çünkü otobüsler yarı yarıya yolcuyla kalkıyor."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel
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